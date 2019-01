Arbeitsprozess: Rudolf Kemler einigt sich mit Republik

Laut Klage hätte Kemler mehr als 500.000 Euro brutto im Jahr verdienen sollen, aber es wurden nur 497.000 Euro. Weil die Vertragsschablonenverordnung die Managergehälter in Staatsunternehmen gesetzlich mit 500.000 Euro jährlich begrenzte. Um die Schablone zu umgehen, habe der Aufsichtsratspräsident (damals Miba-Boss Peter Mitterbauer) Kemler 49.700 Euro im Jahr als zusätzlichen „Entgeltbestandteil“ in Form einer Pensionsvorsorge zugesagt. Im Aufsichtsrat gab es aber keinen Beschluss darüber. Wolf sagte aus, die Entscheidung sei an die Hauptversammlung delegiert worden. Eigentümervertreter war das Finanzministerium, die Hauptversammlung hielt ein Beamter ab. Wolf hatte Kemler die 150.000 Euro aber in einem Auflösungsvertrag bestätigt, ergab eine der Verhandlungsrunden. Eine Version wurde auch vom damaligen Finanzminister Schelling paraphiert.

Kemler, heute Senior Partner beim Berater Roland Berger, musste seinen Job als ÖIAG-Chef 2015 frühzeitig räumen. Die Staatsholding managt die milliardenschweren Beteiligungen der Republik an OMV, Telekom Austria, Post, Casinos Austria, BIG und indirekt dem Verbund.