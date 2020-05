Staatsbank: 55 Mrd. Euro falsch verbucht

Rechenfehler können ganz schön peinlich sein. Wenn sie jemanden passieren, der sich mit Zahlen auskennen sollte, ganz besonders. Was in der Bad Bank der verstaatlichten deutschen Hypo Real Estate (HRE) - der FMS Wertmanagement - passiert ist, wird als einer der größten und peinlichsten Buchungsfehler in die Geschichte eingehen: Vereinfacht gesagt hat das Computersystem Plus mit Minus verwechselt. So wurden etwa Kursgewinne als Verlust verbucht und erhaltene Sicherheiten nicht von den Verbindlichkeiten abgezogen. Die Folge: In den Jahren 2010 und 2011 wurden insgesamt 55,5 Milliarden Euro falsch verbucht.