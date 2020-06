Spindelegger: "Wieder Schilling? Schwachsinn"

Frank Stronach will überhaupt gleich zurück zum Schilling.

Ich habe noch niemanden außer ihm getroffen, der das will. Fragen Sie irgendeine exportorientierte Firma in Österreich, ob sie zurück zum Schilling will. Es hängt ja jeder zweite Arbeitsplatz vom Export ab. Das wäre für unseren Export ein brandgefährliches Unternehmen, mit acht Millionen Einwohnern eine eigene Währung zu haben.

Die Rückkehr zum Schilling halten Sie also für völlig undenkbar?

Unser Schilling hat sich doch immer an der Deutschen Mark orientiert. Und jetzt sollen wir auf einmal weg von Deutschland und den anderen europäischen Exportländern gehen? Schwachsinn.

Strache wiederum spricht vom Nordeuro, also einer Währungsunion der wirtschaftlich starken Staaten. Da wäre Deutschland dabei. Könnte das gehen?

Und was ist mit den anderen Ländern, wo wir auch hin exportieren? Unser zweitwichtigster Handelspartner ist Italien. Das würde die Unternehmen, die nach Italien exportieren, gefährden. Dazu kommt, dass ich noch keinen deutschen Politiker gesehen habe, der mit Strache einen Nordeuro machen will. Der Herr Strache steht ja nicht im Verdacht, international so vernetzt zu sein, dass er von der Vorbereitung eines Nordeuros wüsste.

Wie wird das denn im Wahlkampf sein? Strache für den Nordeuro, Stronach für den Schilling und die Regierung: uneinig?

Wir als ÖVP setzen auf eine Stabilitätsunion in Europa. Da müssen wir bei dem bleiben, was wir ausgemacht haben. Alle Länder reduzieren ihre Schulden, wir halten uns an die Stabilitätsziele.Wer das nicht tut, muss mit Konsequenzen rechnen.

Kennen Sie Herrn Stronach persönlich?

Ja, er hat sich in der Vergangenheit Lorbeeren verdient, das ist unbestritten, aber jetzt tritt er sehr populistisch auf. Er will halt die 30 Prozent, die in Österreich immer gegen Europa waren, anziehen. Aber das passt alles nicht zusammen. Wer ein wirtschaftlich gesundes Österreich will, kann nicht negieren, was sich rundherum tut.

Wann haben Sie das letzte Mal mit ihm gesprochen?

Vor ein paar Monaten.

Wollte er Sie abwerben?

(lacht) Nein. Den Versuch würde ich nicht einmal ihm zutrauen. Er hat mir erzählt, dass er bei den nächsten Nationalratswahlen 20 Prozent machen wird.

Zuletzt hat er 20 bis 30 Prozent gesagt.

Ja, so ändert sich das, das nächste Mal sagt er vielleicht 5 Prozent.

Werden auch Schwarze zu ihm wechseln?

Er hat es bei vielen versucht, das weiß ich, weil sich diese bei mir gemeldet haben. Aber es gibt keine Anzeichen dafür. Nur kann ich für die Hunderttausenden ÖVP-Mitglieder natürlich nicht die Hand ins Feuer legen, oder für einen Gemeinderat von Tripsdrill.

Soll er sein gesamtes Einkommen in Österreich versteuern, wenn er hier kandidiert?

Wenn man sagt, aus diesem Land mache ich etwas Besseres, kann man auch nicht woanders seine Steuern zahlen.