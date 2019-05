Spektakulär: Mit 14,4 km/h auf die höchste Statue der Welt

Monumental erfahren

Für den Hersteller ist das keine Premiere. " Otis kann auf eine lange Liste weltberühmter Monumente verweisen, die mit seinen Aufzügen bestückt wurden", sagt Otis-Österreich-Geschäftsführer Roman Teichert.

Dazu zählten die Christus-Erlöser-Statue in Rio de Janeiro, der Eiffelturm in Paris, der Burj Khalifa in Dubai, das Empire State Building in New York oder die Petronas Twin Towers von Kuala Lumpur.

Bauern spendeten Pflüge

Seinen Namen " Statue of Unity" erhielt die Konstruktion übrigens, weil das Eisen für die Statue und die umliegenden Gebäude von 500.000 indischen Bauern gesammelt wurde, die ihre alten Landwirtschaftsgeräte spendeten.