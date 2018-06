Speed-Dating der Politik mit internationalen Managern

Um den Standort weiterzubringen, ist laut Schramböck ein Gesetz, das Großinvestitionen in die Infrastruktur erleichtert, vorgesehen. Weiters soll Digitalisierung in Lehrberufen einen wichtigeren Stellenwert einnehmen und die Ansiedelungsagentur ABA um 30 Prozent mehr Unternehmen ins Land bringen. Darüber hinaus will Schramböck die Märkte in Osteuropa stärker beackern. Als Standortvorteile wurden von der Regierung die gut ausgebaute Infrastruktur, hohe Lebensqualität, geringe Zahl an Streiktagen, zentrale Lage in Europa, Fachkräfte, Forschungsprämie und Rechtssicherheit genannt.

Darauf angesprochen, dass die Steuer- und Abgabenquote in Österreich eine der höchsten in der EU ist, musste Kanzler Kurz das zwar zugeben, er verwies aber auf das Ziel der Regierung, diese bis zum Ende der Legislaturperiode auf 40 Prozent zu drücken. Außerdem komme es mehr auf den Mix an, hohe Ausgaben der öffentlichen Hand und Unternehmen in Forschung und Entwicklung würden von Unternehmen oft höher bewertet als hohe Steuern, sagte Schramböck. Den sozialen Frieden sieht Kurz aufgrund der Aufregung rund um den Zwölf-Stunden-Tag nicht gefährdet. „Diese Angstmache ist nicht nötig. Die Arbeitszeit in Österreich beträgt acht Stunden, und es bleibt dabei.“ Neu sei mehr Flexibilität, die auf Freiwilligkeit der Arbeitnehmer basiere, betonte Kurz.