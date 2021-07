Spar macht kräftig Kasse

Spar hat sich im März von seinem verlustreichen Lebensmittelgeschäft in Tschechien getrennt und 50 Spar- und Interspar-Standorte an die niederländische Ahold-Gruppe verkauft. In Kroatien hingegen will der Konzern expandieren. Erst vor wenigen Tagen gab die Firma die Übernahme von 20 Standorten der kroatischen Supermarktkette Dinova-Diona in Zagreb bekannt.