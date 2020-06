Spanien: Sogar die Müllabfuhr ist in der Krise

Doch die nationale Krise hat ihren Höhepunkt noch nicht erreicht, glaubt der IWF, die schwersten Folgen stehen noch bevor. Es sieht schon jetzt alles andere als rosig aus: Seit drei Monaten können mehrere Gemeinden in der Provinz Cadiz ihre Beamten nicht mehr bezahlen – was nicht bedeutet, dass diese jetzt zu Hause bleiben können. "Nichterscheinen kommt einer Kündigung gleich", erklärt der spanische Journalist Joaquín Rábago, und wer findet in Zeiten wie diesen schon einen anderen Job.

Auch die Müllabfuhr fährt seltener und in vielen Straßen gibt es nachts keine Beleuchtung mehr, weil die Stromrechnungen nicht bezahlt werden können. Warum das fertig renovierte Rathaus in El Puerto seit Monaten seine Pforten geschlossen hält, weiß auch keiner so recht. Hinter vorgehaltener Hand munkelt man allerdings, dass das Geld für die Möbel fehle.