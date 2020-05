Spanien fürchtet Italien-Effekt

Spaniens Wirtschaftsminister Luis de Guindos warnte am Montag vor Ansteckungseffekten durch die Unwägbarkeiten in Italien. Die Regierung in Madrid prüfe daher einen Antrag auf EU-Hilfen.

Zusätzliche Sparmaßnahmen seien nicht mehr geplant, sagte Guindos. Die Wirtschaft schrumpfe heuer um 1,3 bis 1,4 Prozent.

Slowenien versucht dagegen weiter, einen Hilfsantrag bei der EU zu vermeiden. Laut Notenbankchef Marko Kranjec ist das aber nur möglich, wenn das Bankenwesen und das Pensionssystem umgehend reformiert würden. Kranjec macht die staatlich gelenkten Kreditinstitute für die Finanzkrise des Landes verantwortlich. „Wir haben zwar keine Beweise, dass es Einflussnahme auf die Kreditvergabe gegeben hat. Aber die Vermutung, dass es in diese Richtung ging, ist sicherlich nicht falsch“, sagte der Notenbankchef. Das politische System Sloweniens sieht er als großes Problem.