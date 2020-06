Spanien: Eurogruppe gibt grünes Licht für Hilfe

Die Euro-Finanzminister haben am Freitag eine Telefonkonferenz abgehalten, um das Banken-Hilfsprogramm für Spanien unter Dach und Fach zu bringen. Marode Banken in Spanien sollen noch in diesem Monat die erste Finanzspritze in Höhe von 30 Milliarden Euro erhalten. Insgesamt ist die EU-Hilfe mit 100 Milliarden Euro gedeckelt. Die spanischen Banken sollen die Kredite bis spätestens 2028 zurückzahlen.

Als erstes Institut soll die schwer angeschlagene Großbank Bankia gerettet werden. Mit Spannung werden die genaueren Auflagen erwartet, die Spanien für die Hilfsgelder erfüllen muss.