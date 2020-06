Sony warnt vor Feuergefahr bei Vaio-Computern

Sony sei derzeit dabei, betroffene Geräte ausfindig zu machen und ein Programm zu entwickeln, wie der Fehler behoben werden kann oder ob die Geräte gegen Rückerstattung des Verkaufspreises zurückgegeben werden können. Wie die weitere Vorgehensweise aussieht, will Sony in den kommenden zwei Wochen verkünden. In der Zwischenzeit appelliert Sony, die betroffenen Geräte aus Sicherheitsgründen nicht zu verwenden.

Nach Informationen des " Wall Street Journal“ verkaufte Sony seit Februar insgesamt 25.905 dieser Vaio-Geräte, 7.158 Stück davon in Europa.