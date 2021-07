Sixt fährt mit Leasing an die Börse

Am Donnerstag startete mit der Leasingtochter des Autovermieters Sixt ein neuer Titel an der Frankfurter Börse. Mittwochabend hatte Sixt den Ausgabepreis je Leasing-Aktie mit 20 Euro bekannt gegeben. Zum Handelsstart am Donnerstag gab der neue Wert Gas: Die Papiere erschienen mit 20,40 Euro erstmals auf den Kurszetteln. Danach bremste sich der Kurs jedoch ein und fiel leicht unter den Ausgabepreis.