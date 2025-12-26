Silberpreis stieg erstmals auf 75 Dollar pro Unze

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der Silberpreis hat am Freitag erstmals die Marke von 75 US-Dollar pro Unze überschritten. Der Preis des Edelmetalls kletterte auf 75,15 Dollar (63,76 Euro). Auch der Goldpreis erreichte ein Rekordhoch von 4.531 Dollar pro Unze. Analysten führen die Entwicklung auf wirtschaftliche und geopolitische Unsicherheiten zurück. In Krisenzeiten gelten Edelmetalle als sichere Anlage. Seit Jänner ist der Goldpreis um fast 70 Prozent, der Silberpreis um über 150 Prozent gestiegen.

Ein derartiger Anstieg über das Jahr war seit 1979 nicht mehr verzeichnet worden. Hinzu kommt, dass Silber ein unverzichtbares Industriemetall für die Herstellung von Halbleiterchips für KI ist, die weltweit in Rechenzentren zum Einsatz kommen.