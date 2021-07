Siemens rüstet belgisches Bahnnetz um

Siemens modernisiert das belgische Eisenbahnnetz. Der deutsche Elektronikkonzern erhielt im Konsortium mit der Infrastrukturtochter Cofely-Fabricom des französischen Energiekonzerns Engie (vormals GDF Suez) den Auftrag, gut 2.200 Gleiskilometer in den nächsten zehn Jahren mit neuer Zugsicherungstechnik auszurüsten.

Die Bestellung hat einen Wert von 510 Mio. Euro, wie der Dax-Konzern am Dienstag in München mitteilte. Die Technologie solle Sicherheit, Pünktlichkeit und Kapazität auf der Schiene erhöhen.

Das sogenannte European Train Control System soll künftig die mehr als 20 verschiedenen Systeme in Europa durch einheitliche Technik ablösen. Mittels eines Funksystems stehen dabei Fahrzeug und Strecke in einem ständigen Kontakt. Die Geschwindigkeit wird dauerhaft überwacht und gegebenenfalls gibt es Zwangsbremsungen. Siemens stattet bereits Bahnstrecken in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Spanien, der Türkei und Ungarn mit dem automatisierten System aus.