Siemens Healthineers will Varian für 16 Milliarden Dollar kaufen

Der deutsche Medizintechnik-Konzern Siemens Healthineers will für rund 16,4 Mrd. Dollar (14 Mrd. Euro) den US-Medizintechnik-Hersteller Varian Medical Systems übernehmen. Dies hätten beide Unternehmen vereinbart, teilt die Medizintechnik-Tochter von Siemens am Sonntag mit. Siemens Healthineers wolle sämtliche Aktien von Varian für 177,50 Dollar pro Anteilsschein in bar erwerben.