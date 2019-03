shöpping.at beschert der Post Verluste

Die österreichische Antwort auf Amazon kommt nicht recht in die Gänge. Das 2017 von der Post ins Leben gerufenen Online-Einkaufsportal shöpping.at schreibt immer noch Verluste, bestätigt Post-Chef Georg Pölzl dem Trend. Auf dem Portal bieten inzwischen 500 Händler ihre Waren an, täglich gebe es "ein paar Hundert" Bestellungen, so Pölzl. Es mache noch Verluste, diese seien aber "nicht in Dimensionen, die das Ergebnis der Post AG infrage stellen".

Profitcenter ohne Profit

Pölzl will sich aber nicht festlegen, wann die Gewinnschwelle erreicht wird. " shöpping.at ist heute schon ein Profitcenter, nur eben noch ohne Profit", so Pölzl. Einen Vergleich mit Amazon lehne er ab: "Wir sind ein österreichischer Marktplatz, und wir werden der einzige österreichische Marktplatz bleiben". Pölzl hofft auf Unterstützung "von Stellen, die Interesse an einer guten Entwicklung des österreichischen Handels haben. shöpping.at ist ein Beitrag zur Antwort auf die Globalisierung der Warenströme." Die Posttochter AEP, eine deutsche Arznei-Großhandelsfirma, mache nach fünf Jahren über 400 Mio. Euro Handelsumsatz, verglich er.