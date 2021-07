Manner ruft Rum-Trüffelcreme-Herzen zurück

Der Wiener Süßwarenhersteller Manner ruft sein Produkt "Rumtrüffelcreme Herzen 300 g" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 19.10.2016 und 20.10.2016 zurück. In beiden Chargen wurden nämlich Spuren von Sesam gefunden, die bei Menschen mit einer Allergie zu Unverträglichkeitsreaktionen führen können.

Produkte aus den beiden Chargen würden für den Verkauf gesperrt, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung des Unternehmens. Manner bat Konsumenten, die allergisch gegen Sesam sind und ein betroffenes Produkt gekauft haben, diese am Postweg mit Angabe der Absenderadresse an das Manner Konsumentenservice (Wilhelminenstraße 6, 1171 Wien) zu retournieren. Konsumenten erhielten auch ohne Kaufbeleg ein neues Produkt, versicherte Manner.