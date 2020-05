Sechs Mrd. Steuerentlastung für Deutsche

Eltern, die ihre Kleinkinder nicht in eine Krippe geben, dürfen sich ab 2013 auf ein Betreuungsgeld freuen - 100 Euro pro Monat für Zweijährige, 150 Euro für ältere Kinder.

Gleichzeitig kommen höhere Beiträge zur Finanzierung der Pflege-Reform - plus 01, Prozentpunkte bringen 1,1 Milliarden Euro. Das Geld ist vor allem für Demenzkranke gedacht. Für die künftige Vorsorge im Pflegefall sollen die Versicherten freiwillig individuell nach dem Modell der Riester-Rente sparen.



Eine zusätzliche Milliarde wird in den Ausbau von Straße und Schiene investiert, um die Wirtschaft anzukurbeln.



Kanzlerin Merkel sagte nach den fast achtstündigen Beratungen: "Das sind Beschlüsse mit Augenmaß."