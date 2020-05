Schweizer Parlament stimmt Liquiditätshilfe für Swiss zu

Lufthansa-Töchter

In Österreich ringt die Lufthansa-Tochter AUA mit der Regierung unter Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) um eine umfangreiche Staatshilfe.

Die Schweizer Regierung hatte in der Vorwoche für die als volkswirtschaftlich kritische Infrastruktur eingestufte Luftfahrtbranche insgesamt 1,9 Milliarden Franken an Bürgschaften zugesagt. 600 Millionen Franken sind zur Sicherung des Betriebes der Flughäfen des Landes reserviert. Swiss und Edelweiss brauchen insgesamt 1,5 Milliarden Franken Kredit, und der Bund bürgt für 85 Prozent des gesamten Betrags. Die Hilfen sind an Auflagen und Standortgarantien geknüpft.