Schweizer Laufschuh-Hersteller On spurtet zu Umsatzrekord

Der Schweizer Sportausr├╝ster On hat nach einem rekordhohen Quartalsumsatz die Jahresprognose angehoben. Das vor allem f├╝r seine gleichnamigen Laufschuhe bekannte Unternehmen, das seit Herbst an der New Yorker B├Ârse notiert ist, stellte am Dienstag f├╝r das laufende Jahr einen Anstieg des Nettoumsatzes um 52 Prozent auf 1,1 Milliarden Franken (1,14 Mrd. Euro) in Aussicht.

Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) d├╝rfte 145 Mio. Franken erreichen, entsprechend der angepeilten Gewinnmarge von 13,2 Prozent. Im zweiten Quartal wuchsen die Verkaufserl├Âse gegen├╝ber der Vorjahresperiode um zwei Drittel auf 291,7 Mio Franken und das bereinigte Ebitda um 14,7 Prozent auf 31,4 Mio.