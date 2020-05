Schweden auf Einkaufstour

Private Equity steht für privates Beteiligungskapital, das nach Gewinnchancen sucht. Manche dieser Gesellschaften haben sich den Ruf von Heuschrecken eingehandelt, die über Firmen herfallen und sie kahlfressen. „Stimmt, hinter Private Equity stecken viele verschiedene Geschäftsmodelle. Es gibt Leute, die schlechte Erfahrungen gemacht haben“, sagt EQT-Partner Aubell. Gleichzeitig betont er, dass EQT einen ganz anderen Weg geht. Hinter EQT steht die schwedische Industriellen-Familie Wallenberg, die die Gesellschaft 1994 gegründet hat und noch immer der größte Investor ist. „Und die Familie will nicht mit negativen Schlagzeilen in den Zeitungen stehen“, erzählt Aubell. Ihr Geschäftsmodell daher: Ganz oder mehrheitlich werden Firmen gekauft, denen es an Management-Know-how und Kapital fehlt, um in die nächste Liga aufzusteigen. „Aktive Weiterentwicklung“, nennt das EQT.

Aktuell verwalten die EQT-Gesellschaften rund 19 Milliarden Euro. Weltweit bereits hundert Unternehmen besaßen oder besitzen die Schweden. In der Regel bleiben sie ein paar Jahre investiert, helfen mit Geld, Management und den Netzwerken aus mehreren hundert Industrieberatern und steigen dann wieder aus. Über alle Portfoliofirmen gab es bisher beachtliches Wachstum: Beim Umsatz von jährlich zwölf Prozent, beim Personalstand von elf und beim Gewinn von 18 Prozent.

Auf Branchen will sich EQT nicht festlegen. Wachstumschancen stehen im Vordergrund. So gehören ihnen Hotelketten genau so wie private Krankenhaus- oder Schulbetreiber, sie investieren in Infrastruktur (siehe kleinen Bericht unten) oder Handys. Beinahe zeitgleich mit UC4 wurde die Luxushandy-Marke Vertu (von Nokia) erworben. Vor allem in China sind diese Edelgeräte, die mehrere Tausend Euro kosten, ein Renner.

Dass UC4 in einigen Jahren an die Wiener Börse gebracht wird, hält Aubell für sehr gut möglich. Bei einem anderen Investment wird es wohl rascher gehen, dem Börsengang von ISS in Kopenhagen. ISS ist einer der weltgrößten Anbieter von Facility-Dienstleistungen, der mit mehr als 534.000 Mitarbeitern in fünfzig Ländern tätig ist. 55 Prozent dieses Konzerns mit Hauptsitz in Dänemark gehören – noch – EQT.

Für Österreich hat sich Aubell vorgenommen, zumindest alle zwei Jahre eine Firma zu kaufen. Es könnte aber auch viel schneller gehen: „Wir führen derzeit mehrere Gespräche.“