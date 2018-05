„Schwarmintelligenz“: Genossenschaft im Digital-Zeitalter

Werden wir künftig Geräten mehr vertrauen als Menschen? Künstliche Intelligenz diagnostiziere Lungenkrebs auf Röntgenbildern um bis zu zwei Jahre früher als Radiologen, sagt Zukunftsforscher Sven Gábor Jánszky. Sie berechnet Verkehrsströme 45 Minuten im Voraus und verhindert so in Peking Staus. Sie fällt in 80 Prozent der Fälle dasselbe Urteil wie der Europäische Gerichtshof. Und sie kann dem Benutzer einer Toilette diagnostizieren, dass er zu 23 Prozent krank ist – und wie er gesünder wird.

Wenn datengestützte Vorhersagen den Alltag bestimmen, was wird aus einer Bank, die sich das Vertrauen ihrer Kunden auf die Fahnen heftet? Die Rolle von Genossenschaften ändere sich, sagte Jánszky am Freitag bei der Raiffeisen-Jahrestagung in Wien. Bisher bestand der Solidaritätsgedanke darin, gemeinsam für Schäden einzustehen und sie zu reparieren. Künftig sei das Ziel, Schäden überhaupt zu vermeiden. „Was dem Einzelnen nicht möglich ist, das vermögen viele“: Das Zitat von Friedrich Wilhelm Raiffeisen, der vor 200 Jahren geboren wurde, sei somit höchst aktuell.