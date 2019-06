Schmucke Jung-Unternehmerinnen

„Im Moment läuft die Produktion auf Vollgas“, schmunzelt Sophie und präsentiert das Sortiment. Ohrringe, Armbänder und Halsketten stellt Kärntens wohl jüngste Firma her: Die findigen Köpfe hinter den „Stodtbluamlan“ sind zwischen 17 und 20 Jahre alt und gehen noch zur Schule.

Die „Stodtbluamlan“ sind eine von rund 350 Junior Companys, die heuer in österreichischen Schulen gegründet wurden. „Unser Ausgangspunkt war, Wirtschaft in die Schulen zu bringen und zwar so realistisch wie möglich“, sagt Projektleiterin Milica Markovic. Die Idee wurde 1995 als Versuchsballon gestartet und bereits 1997 als Verein etabliert. Seither haben rund 40.000 Schüler Juniorunternehmen auf die Beine gestellt. Keine virtuelle Spielerei, denn „da geht es um echtes Geld, echte Kunden, echte Produkte und Dienstleistungen“, macht Markovic deutlich. „Das ist wichtig.“