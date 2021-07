Schlecker Österreich: Gehälter gesichert, Geldgeber offen

Beschwichtigungen hin oder her, der Fortbestand Schleckers ist nur gegeben, wenn Geld aufgetrieben werden kann. Bei der Eigentümerfamilie ist offenbar nichts mehr zu holen."Es ist nichts mehr da", jammerte Meike Schlecker am Montag in die Kameras.

Da der Konzern als "eingetragene Kaufmannschaft" firmiert, haftet Gründer Anton Schlecker mit seinem Privatvermögen. Wenn er selbst pleite ist, wie seine Tochter angibt, müsste er eigentlich einen Privatkonkurs beantragen, wird in Gläubigerkreisen gerätselt. Dass sich die Auslandstöchter längere Zeit über Wasser halten können, wenn beim Eigentümer "nix mehr da ist", wird ebenfalls bezweifelt. Und der erhoffte Investor bleibt bisher ein Phantom.

Am Abend wurde vermeldet, dass sich der deutsche Konzern mit rund 150 Lieferanten auf weitere Lieferungen geeinigt habe. Was das Finden eines Investors betrifft, ist Markenexperte Michael Brandtner trotzdem skeptisch: "Ich sehe für Schlecker schwarz", meint Brandtner, "denn das herausragende Leistungsmerkmal (...) wurde Schlecker zum Sargnagel." Schlecker hat sich dafür gerühmt, gleich ums Eck präsent zu sein. "For You. Vor Ort.", lautete der Werbespruch, den Lars und Meike Schlecker dem Familienunternehmen erst vor rund einem Jahr verpassten. Genau das sei ihnen aber aufgrund der niedrigen Umsätze je Standort zum Verhängnis geworden.