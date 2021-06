Schillerplatz-Prozess: Weiter warten auf Urteil

Auch am Freitag fiel im sogenannten Telekom-V-Prozess um den Verkauf der zwei obersten Etagen des Telekom-Palais am Schillerplatz in bester Wiener Lage an Ex-ÖBB-Chef Martin Huber und dessen Ehefrau kein Urteil. Ein neuer Zeuge, Thomas Hönigsberger, Schwiegersohn von Immobilien-Tycoon Karl Wlaschek, hatte von sich aus in einem Mail an den Staatsanwalt seine Aussage angeboten. Hönigsberger aber ist erkrankt, seine Einvernahme wird nächste Woche versucht. Das Gericht verzichtet nicht auf die Befragung, stellte Richterin Claudia Moravec-Loidolt klar. Die Verhandlung soll in einer Woche am Freitag weitergehen.

Einen zweiten Sachverständigen werde es nicht geben, so die Richterin. Es gebe keine Hinweise, dass das Gutachten falsch oder widersprüchlich sei. Rechenfehler seien berichtigt worden. Zuvor hatte sie die Verteidiger ermahnt, "nicht über vier Euro zu streiten". In dem Verfahren gehe es um höhere Beträge.