voestalpine zahlt 50 Mio an Deutsche Bahn

Jahrelang haben Stahlkonzerne, darunter die österreichische voestalpine und der deutsche ThyssenKrupp-Konzern, der Deutschen Bahn Schienen zu überhöhten Preisen verkauft. 2012 hat das deutsche Bundeskartellamt die voestalpine zu 8,5 Millionen Euro und ThyssenKrupp zu 103 Millionen Euro Strafzahlung verdonnert.

Nun ist erstmals Schadenersatz an die Deutsche Bahn geflossen: Die voestalpine hat 50 Millionen Euro überwiesen. Wolfgang Eder, Chef des Linzer Stahlkonzerns, ist über die Einigung mit der Deutschen Bahn sehr erfreut. Er hofft, dass die Deutschen künftig wieder Schienen in Österreich bestellen. Der heimische Stahlkocher kam relativ billig davon. Von ThyssenKrupp, die wesentlich mehr Schienen als die voestalpine geliefert hatten, fordert die Deutsche Bahn mehr als 400 Millionen Euro an Schadenersatz. Der Stahlkonzern weigert sich nach wie vor, die Summe zu zahlen.