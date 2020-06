Saudis reduzieren Ölpreis für Kunden in den USA

Saudi-Arabien, der mit Abstand größte Ölproduzent der Organisation Erdöl produzierender Länder ( OPEC), ringt mit Preisrabatten um den Erdölabsatz in den USA. Das Öl-Fracking der Amerikaner macht das Land nämlich zunehmend unabhängig von Ölimporten. Wenn es den Saudis gelingt, mit billigem Öl das Fracking unwirtschaftlich zu machen, könnten sie in Zukunft wieder mehr in die USA liefern.

Fracking braucht einen Ölpreis von zumindest 80 Dollar je Fass, um profitabel betrieben werden zu können. Am Dienstag kostete US-Öl der Sorte WTI nur noch 76,50 Dollar je Fass. Politische Beobachter bezweifeln allerdings, dass die Saudis als langjährige "Freunde" der USA allzu große Rabatte geben. Europa hat jedenfalls das Nachsehen: Die Saudis haben die Ölpreise für europäische Abnehmer erhöht.