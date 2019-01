Saudi-Arabien plant milliardenschwere Unterhaltungsbranche

In Saudi-Arabien sollen Milliarden von Dollar in den Aufbau eines staatlich kontrollierten Unterhaltungssektors fließen. Die dafür zuständige Behörde GEA gab am Dienstag eine Reihe von Veranstaltungen bekannt, die heuer in dem streng religiös dominierten Königreich präsentiert werden sollen. Dazu gehören Autorennen, Zauber-Shows und Theateraufführungen. Geplant sind ferner ein Spiel der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA sowie ein Stierrennen nach spanischer Tradition.

Hochgesteckte Ziele

"Ich hoffe, heimische Unternehmen, Banken, Geschäftsleute, Künstler und alle Sektoren tragen ihren Teil dazu bei. Es gibt einmalige Chancen", sagte GEA-Chef Turki al-Sheikh. Es könnten bis zu Hunderttausende von Arbeitsplätzen entstehen. Saudi-Arabien wolle zu einem der weltweit zehn führenden Ziele für Unterhaltungstourismus werden. Früheren Angaben zufolge sollen die Reformen dazu führen, dass sich das Land bis zu ein Viertel jener 20 Milliarden Dollar (17,61 Mrd. Euro) sichert, die Saudis derzeit jedes Jahr im Ausland für Unterhaltung ausgeben.

Kronprinz Mohammed bin Salman will das ultra-konservative Image des Königreichs revidieren. Dazu wurden etwa das Fahrverbot für Frauen aufgehoben, die Befugnisse der Religionswächter beschränkt und die Geschlechtertrennung gelockert. Parallel zu dieser Öffnung gibt es allerdings ein verschärftes Vorgehen gegen Dissidenten. Dies zeigte insbesondere die Ermordung des regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi bei einem Besuch des saudiarabischen Konsulats in Istanbul im Oktober vergangenen Jahres.