Sägewerk Gams GmbH ist pleite

„Mitte des Jahres 2014 wurden aufgrund der Kämpfe, Stichwort Terrormiliz IS, sämtliche Bestellungen aus dem Irak und aus umliegenden Ländern wie Syrien storniert und keine Zahlungen mehr geleistet wurden“, heißt es im Antrag weiter. „In der Folge teilte auch der Hauptkunde in Saudi Arabien mit, dass er wegen der Krisenlage, vor allem im Irak, keine Bestellungen mehr tätigen könne, weil er selbst derzeit in die Länder Irak und Syrien nicht mehr liefern könne.“ Das Holz in Österreich an den Mann zu bringen, gelang dem Sägewerk aber nicht.

Ende Juli 2014 trat daher ein Finanzierungsengpass ein. Letztendlich hat die damalige Hausbank die weitere Finanzierung des Unternehmens abgelehnt; eine Wiener Bank, die als Nachfolgerin zwecks Umschuldung gefunden werden konnte, gab schlussendlich Anfang September auch keinen Kredit mehr her.