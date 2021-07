Ryanair: Was Expansionspläne in Österreich bremst

Ryanair hat nicht nur in Österreich Expansionspläne. Derzeit hat der Low Cost Carrier 320 Maschinen in der Luft, in neun Jahren soll die Flotte auf 550 Maschinen anwachsen. Die Zahl der Passagiere soll im selben Zeitraum von 105 auf 180 Mio. Menschen steigen. Ein rasant wachsender Markt ist Deutschland. Dort sei man mit vielen größeren Flughäfen im Gespräch. Unter anderem hat die Billigfluglinie München im Visier. Derzeit ist Ryanair in Deutschland mit einem Marktanteil von sechs Prozent auf Platz drei. "In fünf Jahren wollen wir bei 20 Prozent Marktanteil liegen", nannte Schröder als Ziel.