Ryanair: Mehr Passagiere lassen Kassen klingeln

Europas größte Billigairline Ryanair steigerte ihren Gewinn im Geschäftsjahr 2014/’15 (bis Ende März) um fast zwei Drittel auf den Rekordwert von 867 Millionen Euro. Damit übertraf der Konzern auch seine eigenen, bereits mehrfach angehobenen Prognosen. Der Umsatz legte um zwölf Prozent auf 5,65 Milliarden Euro zu.

Hauptgrund für das Plus war die um elf Prozent auf 90,6 Millionen gestiegenen Zahl der Fluggäste. Die Auslastung verbesserte sich von 83 auf 88 Prozent. Auch der gesunkene Kerosinpreis half, wenngleich Ryanair aufgrund schon der im Voraus zu festen Preisen gekauften Kontingente nicht im vollen Umfang profitierte.

Heuer will der Konzern die Passagierzahl um weitere zehn Prozent steigern und einen Gewinn von 940 bis 970 Millionen Euro erzielen. Die Ryanair-Aktie sprang am Dienstag auf den Rekordstand von 11,60 Euro.

Für die nächsten Monate erwartet Konzernchef Michael O’Leary einen harten Preiskampf. „Es wäre dumm, jetzt nicht mit irrationalen Ticketpreisen von Wettbewerbern zu rechnen.“ Dieser werde auch bei Ryanair vor allem im Winter die Preise drücken.