Ryanair droht Belgien wegen Steuern: Tausende Flugstreichungen

"Dummes Belgien": Die Billigfluggesellschaft Ryanair schimpft auf dort geplante Steuererhöhungen und will deshalb tausende Flüge streichen. Das Unternehmen werde heuer 1,1 Millionen weniger Flugtickets mit Start oder Ziel am Flughafen Charleroi verkaufen, sollte die belgische Regierung geplante Steuererhöhungen nicht zurücknehmen, sagte Ryanair-Chef Michael O'Leary am Mittwoch in Brüssel. 2027 könne eine weitere Million Passagiere wegfallen. Ryanair begründet seine Drohungen mit geplanten Steuererhöhungen. Zum 1. Jänner will die belgische Regierung die Steuer auf Flugtickets für Langstrecken von bisher fünf Euro auf zehn Euro verdoppeln. Für Kurzstrecken von weniger als 500 Kilometer - zum Beispiel nach London, Paris oder Frankfurt - werden in Belgien bereits zehn Euro fällig.

O'Leary spricht sogar von einer fünffachen Erhöhung im Vergleich zum Jänner 2025. Damals lag die Steuer für Langstreckenflüge bei zwei bis vier Euro, es folgte im vergangenen Sommer bereits eine Erhöhung. "Nur die belgische Regierung könnte so dumm sein, die Flugsteuern um das Fünffache zu erhöhen", polterte O'Leary. 2025 laut Billig-Airline 11,6 Mio. Passagiere in Belgien Zusätzlich plant die Stadt Charleroi eine eigene Steuer von drei Euro pro Passagier. Am dortigen Flughafen gut 60 Kilometer südlich der Hauptstadt starten und landen vor allem Billigflieger wie Ryanair, Wizzair und Pegasus. Die Fluggesellschaften dürften die Erhöhungen zu großen Teilen an ihre Kunden weitergeben, sodass die Preise steigen.