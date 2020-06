Rumänien vermiest Erste Group die Bilanz 2013

Hohe Abschreibungen für die rumänische Tochterbank BCR, Verluste in Kroatien und die Bankensteuer lassen den Gewinn der Erste Group 2013 auf 60 Millionen Euro schrumpfen, gab das Institut am Dienstag bekannt. Analysten hatten mit 200 Millionen Euro Gewinn gerechnet. 2012 hatte die Erste noch einen Gewinn von 483,5 Millionen Euro ausgewiesen.

In den ersten drei Quartalen des Vorjahres schrieb die Bank noch einen Nettogewinn von 430,3 Millionen Euro. Das vierte Quartal ist also tiefrot ausgefallen. Laut Erste Group lagen die Risikokosten und die Geschäftsentwicklung in Rumänien 2013 im Rahmen der Erwartungen, die Firmenwertabschreibungen und die Steuereffekte haben sich aber negativ ausgewirkt.