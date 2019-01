Ruf nach mehr ökologischen Kriterien für die Landwirtschaft in der EU

Allerdings gibt es vor allem in den ehemals kommunistisch regierten Staaten sowie in Norddeutschland sehr große Strukturen. Mehrere EU-Länder wollen daher nicht, dass die Förderungen künftig anders verteilt werden. Dazu kommt, dass etwa die Standards bei der Tierhaltung in Österreich oft höher sind, was auch zu höheren Preisen führt.

Ein weiters Problem: Wegen des Brexit gibt weniger Geld für die Landwirtschaft. Großbritannien ist Nettozahler in die EU-Kasse.

Österreich hat von 2014 bis 2020 rund 4,8 Milliarden Euro an Direktzahlungen bekommen. Dazu kommen 3,9 Milliarden Euro für nachhaltige und umweltschonende Bewirtschaftung, die von der Republik auf 7,7 Milliarden Euro aufgestockt wurden.

Andreas Anzenberger