Rückruf: BMW kämpft mit Brandgefahr in Batteriezellen

Wegen eines Brandrisikos in Fahrzeugbatterien ruft der Münchner BMW-Konzern 26.700 Autos mit Hybridantrieb zurück. Davon seien 8.000 Fahrzeuge bereits in Kundenhand. Wegen Unregelmäßigkeiten bei einem Zulieferer könnten Verunreinigungen in der Batteriezelle zu einem Kurzschluss und einem Brand führen, bestätigt BMW einen Bericht des "Handelsblatt".