Rudolf Fries hat sich bei Immofinanz zurückgezogen

Der stellvertretende Aufsichtsratspräsident der Immofinanz, Rudolf Fries, hat seinen Posten geräumt. Der Schritt erfolgte mit dem Ende einer Aufsichtsratssitzung am heutigen Mittwoch. Bettina Breiteneder ist ihm in dieser Position bereits nachgefolgt. Fries hatte die Immofinanz am 28. Februar informiert, dass er sein Aktienpaket am Unternehmen veräußert hat.

Das 11 Prozent große Aktienpaket kaufte s-Immo-Kernaktionär Ronny Pecik von einer Investorengruppe rund um den nunmehr ehemaligen Immofinanz-Großaktionär Fries - zu aktuellen Kursen um rund 286 Mio. Euro. Das hatte die Finanznachrichtenagentur Bloomberg vergangenen Freitag berichtet.