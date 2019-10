Pecik und Schweizer Investor kaufen 10,13 Prozent der s Immo

Der österreichische Investor Ronny Pecik und der Schweizer Norbert Ketterer haben den Erwerb von 10,13 Prozent der Aktien der börsennotierten s Immo AG gemeldet. Dies wurde Freitagabend von der s Immo mitgeteilt. Freitagnachmittag hatte bereits die Presse davon berichtet.

Die s Immo besitzt Immobilien in Österreich, Deutschland und anderen mittel- und osteuropäischen Ländern. Das Immobilienvermögen belief sich Ende 2018 auf mehr als zwei Milliarden Euro.

Laut der Meldung von Freitagabend habe die von Pecik und Ketterer kontrollierte Hamamelis Gmbh & Co KG als Käuferin am Freitag eine Vereinbarung über den Erwerb von rund 9,93 Prozent des Grundkapitals der s Immo abgeschlossen. Das Closingdatum ist spätestens für den 29. November 2019 in Aussicht gestellt. Für die ebenfalls von Pecik und Ketterer kontrollierte Etamin GmbH & Co KG wurde ein weiterer, direkter Stimmrechtsanteil von 0,20 Prozent an der s Immo gemeldet. Die Etamin-Gesellschaft ist die einzige Kommanditistin der Hamamelis.

Pecik ist mit dem Deal laut der Presse der Immofinanz zuvorgekommen. Verkauft hat die Vienna Insurance Group.

Die betreffenden 6.644.312 Aktien der s Immo AG werden in Spezialfonds gehalten. Diese Fonds werden von der Erste Asset Management GmbH als Verwaltungsgesellschaft verwaltet. Die Anteile an diesen Spezialfonds werden von Konzerngesellschaften der Vienna Insurance Gruppe gehalten, wobei zur Ausübung der mit den oben erwähnten Aktien verbundenen Stimmrechte ausschließlich die Erste Asset Management GmbH berechtigt ist.