Rohstoffe: Brent-Ölpreis legt merklich zu

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Donnerstag mit 80,8 US-Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat am Freitag mitteilte. Am Mittwoch lag der Preis noch bei 80,07 Dollar. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Nach den starken Vortagesverlusten konnte sich Gold am Freitag knapp erholen. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt 1.793,53 US-Dollar und notierte somit 0,12 Prozent über dem Vortagesschluss. Die deutlich erhöhten Zinserwartungen nach der Veröffentlichung des letzten Sitzungsprotokolls der US-Notenbank Fed hatten das Edelmetall am Donnerstag unter Druck gesetzt. Bei höheren Marktzinsen wird das zinslose Gold als Anlage weniger attraktiv.