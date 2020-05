Riesenauftrag für Airbus aus Indien

Airbus hat in Indien einen der größten Aufträge der Firmengeschichte eingeheimst. Die führende Fluggesellschaft des asiatischen Landes, IndiGo, will 250 Kurz- und Mittelstreckenjets des Typs A320neo kaufen, wie beide Firmen am Mittwoch mitteilten. Zu Listenpreisen hätte der Auftrag ein Volumen von 25,7 Milliarden

Dollar. In der Regel wird bei solchen Orders aber ein Rabatt gewährt. Beide Unternehmen unterzeichneten eine Absichtserklärung. Eine verbindliche Bestätigung steht noch aus.

IndiGo ist bereits seit längerem ein guter Kunde von Airbus, vor allem beim A320. Aus Industriekreisen hatte Reuters zuletzt erfahren, dass die Inder auch den Kauf von größeren Langstreckenjets erwägen. In Indien hat Airbus gegenüber dem US-Erzrivalen Boeing die Nase vorn. Weltweit hat Boeing in den ersten neun Monaten allerdings mehr Aufträge erhalten. Den Rückstand könnten die Europäer nun noch aufholen, sollte die IndiGo-Order bestätigt werden.