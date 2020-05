RH übt Kritik am Verkauf der Nebenbahnen

Der Rechnungshof kritisiert, dass sich ÖBB und Verkehrsministerium in Sachen Nebenbahnen und deren Finanzierung bisher um (potenziell brisante) Entscheidungen gedrückt haben.



Der Verkauf von 28 Nebenbahnen an Niederösterreich im Jahr 2010 ist für die Prüfer nicht nachvollziehbar. Denn an den Kaufpreis von 15 Millionen Euro, den Niederösterreich für die Nebenbahnen gezahlt hat, sind Investitionszusagen der ÖBB in Höhe von 72,5 Millionen Euro, eine Subventionszusage des Bundes (45 Mio. Euro) sowie Aufträge für Bahndienstleistungen in Niederösterreich gekoppelt.