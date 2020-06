Rendite für Immobilien-Vorsorger schmilzt

Vorsorgewohnungen, also vermietete Eigentumswohnungen zur Geldanlage, erlebten in den vergangenen Jahren einen Boom. Das Sparpaket nimmt der Anlageform jedoch viel von ihrem Reiz.

Neben der Immo-Steuer von 25 Prozent wird auch ein Umsatzsteuer-Vorteil eingeschränkt: Bisher konnte man als Vermieter den Vorsteuerabzug geltend machen und nach zehn Jahren Vermietung die Wohnung ohne Umsatzsteuer-Zahlung verkaufen. Diese Frist soll nun von zehn auf 20 Jahre angehoben werden.

Michael Ehlmaier, Chef des Maklers EHL, bleibt gelassen: "Der Grund für den Kauf einer Vorsorgewohnung liegt in der sicheren Geldanlage und nicht im Steuervorteil." Die meisten Vorsorgewohnungskäufer wollten ihre Wohnung gar nicht weiterverkaufen, sondern langfristig behalten. 80 Prozent der Käufer erwerben ihre Anlagewohnung ohnehin mit Eigenkapital und nutzen den Steuervorteil gar nicht. Ehlmaier glaubt nicht, dass es durch die steuerlichen Änderungen zu massiven Preisveränderungen kommen wird.

Helmut Hardt, Vorstand bei der Wiener Privatbank, will Preissteigerungen hingegen nicht ausschließen: "Es könnte schon sein, dass sich das Angebot jetzt verknappt und Druck auf die Preise erzeugt wird." Und auch die Mieten "werden aus diesem Thema heraus nicht fallen".

Dass die Nachfrage nach Vorsorgewohnungen jetzt einbricht, glaubt er aber nicht: Bei einem empfohlenen Veranlagungszeitraum von 20 Jahren reduziere sich die Rendite von derzeit 4,5 bis 6,5 Prozent künftig eben auf 4,2 bis 5,7 Prozent.