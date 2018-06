Rekord bei den Weinexporten: Eine große Messe in der Wiener Hofburg

Warum ist die vie vinum vom 9. bis 11. Juni in der Wiener Hofburg ein wichtiger Termin für heimische Winzer? Georg Prieler aus Schützen am Gebirge (Burgenland) ist in der Branche ein bekannter Name. 50 Prozent seiner Weine gehen in den Export. Bei der vie vinum ist er Stammgast. Denn die Weinmesse ist eine „sehr gute Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen“. Viele Winzer halten sich die Tage vor und nach der Weinmesse frei. „Ich habe etwa 20 Anmeldungen für Besuche bei mir im Betrieb“, berichtet Prieler. „Sowohl vor, als auch nach der Weinmesse.“

Auch sein neue kanadische Importeurin ist dabei. Da sie ohnehin zur Weinmesse anreist, besucht sie auch Betriebe in Österreich. Prieler: „Das würde sie sonst nicht machen.“

Bernhard Schauer und sein Bruder Karl führen das 1640 erstmals urkundlich erwähnte Weingut in Kitzeck im Sausal (Südsteiermark). Vor rund zehn Jahren war der Exportanteil des Weinguts Schauer Null. Heute gehen knapp über 50 Prozent der Weine ins Ausland.