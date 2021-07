Reichster Asiate kauft um 12 Milliarden Dollar ein

Wenn Superreiche auf Einkaufstour gehen, kann die Rechnung etwas höher ausfallen: Rund 12 Milliarden Dollar bietet Asiens reichster Mann Li Ka-shing für den Hongkonger Energiekonzern Power Assets Holdings (PAH). Über sein Konglomerat Cheung Kong Infrastructure (CKI) will der Milliardär jene 61 Prozent an dem Konzern kaufen, die er noch nicht besitzt. Geld wird dafür allerdings nicht fließen: Geplant ist ein reines Aktiengeschäft, wie CKI am Dienstag mitteilte - den PAH-Aktionären werden neu ausgegebene CKI-Papiere angeboten.

Selfmade-Milliardär Li Ka-shing ist Chairman der CK Hutchison Holding und der Cheung Kong Property Holding. Das Firmenkonglomerat reicht von Häfen über Infrastruktur, Handelsunternehmen bis hin zu Energie, Telekom und Finanzen. Es beschäftigt an die 270.000 Mitarbeiter in 50 Ländern.

Bekannt wurde Li vor allem als Eigentümer des Mischkonzerns Hutchison Whampoa, den man in Europa wiederum vor allem durch sein Telekommunikationsgeschäft kennt ("Drei"). Das US-Magazin Forbes führt den 87-Jährigen aktuell auf Platz 27 seiner Reichen-Liste - mit geschätzten 25,1 Milliarden US-Dollar Finanzvermögen.