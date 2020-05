RBI könnte bis zu 2,9 Milliarden einnehmen

Die RBI plant, mit dem Erlös aus der Kapitalerhöhung die gewährten Staatshilfen in Form von so genanntem Partizipazionskapital zumindest teilweise zurückzuzahlen. Das Geld holte sich die Bank, um gegen die Auswirkungen der Finanzkrise besser gewappnet zu sein. Insgesamt hat sie 2,5 Milliarden Euro an Partizipationskapital in ihrer Bilanz stehen, die in Tranchen noch heuer zurückgeführt werden sollen. Die neuen Kapitalvorschriften unter Basel III erkennen Staatshilfen nämlich nicht mehr als hartes Kernkapital an.

Werden sämtliche 97,5 Millionen Stück neuer Aktien erfolgreich platziert, würde die RBI bei vollständiger Anwendung von Basel III eine harte Kernkapitalquote von rund 9,9 Prozent erreichen, heißt es in einer Aussendung am Dienstag.