Razzia bei Ex-Porr-Chef Pöchhacker

Am Dienstag und Mittwoch dieser Woche wurden an mehreren Standorten in Österreich Razzien durchgeführt - darunter auch die Räumlichkeiten des früheren Porr-Chefs und nunmehrigen ÖBB-Aufsichtsratsvorsitzenden Horst Pöchhacker, berichtet das Format am Donnerstag vorab. "Wir haben Büros und Privatwohnungen durchsucht", bestätigte Martin Ulrich, Sprecher der Korruptionsstaatsanwaltschaft (KStA) gegenüber der Presse. Dabei seien Computer und Unterlagen beschlagnahmt worden. Die Untersuchungen stehen in Zusammenhang mit der Übersiedlung von Finanzbeamten in den Linzer "Terminal Tower", bei dem Schmiergeldzahlungen vermutet werden. Die ersten Hausdurchsuchungen in der Sache gab es bereits im Jänner 2010.



Der "Terminal Tower" ist ein Nebenschauplatz der Causa Buwog. Konkret geht es um 200.000 Euro, die der Lobbyist Walter Meischberger der Porr in Rechnung gestellt haben soll und die an die zypriotische Briefkastenfirma Astropolis geflossen sein sollen. Über diese Firma sind auch jene Provision über 9,6 Mio. Euro geflossen, die Hochegger und Walter Meischberger für ihr Lobbying beim Buwog-Verkauf erhalten haben. Mit dem Geld soll Meischberger Kontakt zu KHG hergestellt haben, "um die Ausschreibung neuer Räumlichkeiten für die oberösterreichische Finanz in Richtung Porr zu beeinflussen", schreibt Format.

Laut Porr sei die Zahlung für Marktsondierungen in Rumänien geleistet worden. Meischberger gab hingegen laut im Falter (Jänner) zitierten Ermittlungsprotokollen an, dafür rund um die ungarische Autobahn M7 beraten zu haben.