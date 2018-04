Raiffeisen OÖ baut Präsenz in Süddeutschland weiter aus

In Österreich hat die Beteiligungsgruppe Invest AG der Raiffeisenbanken insgesamt 350 Millionen Euro an Eigenkapital in Unternehmen stecken. 2017 wurde gemeinsam mit der RLB OÖ eine Minderheitsbeteiligung am Drahtseilbereich der Firma Teufelberger übernommen. Mit gut 14 Prozent hat sich Raiffeisen an Agilox, einem fahrerlosen Hebesystem, beteiligt und mit 39 Prozent am Personaldienstleister TTI.

Die guten Ergebnisse des Vorjahres nutzt Schaller, um das Eigenkapital weiter zu stärken. So konnte das harte Kernkapital um 509 Millionen Euro auf 3,9 Milliarden Euro erhöht werden. I.kischko