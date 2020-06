Quick Mac: McDonalds veröffentlicht Bestell-App

McDonalds hat die kostenlose App Quick Mac für iOS und Android veröffentlicht. Mit Quick Mac soll es möglich sein, eine Bestellung unterwegs aufzugeben und diese dann im Restaurant oder McDrive gleich abzuholen. Das Funktionsprinzip ähnelt den bereits seit längerer Zeit verfügbaren Bestell-Terminals, die in einigen Filialen aufgestellt wurden. Die Bezahlung kann per paybox, PayPal oder Kreditkarte erfolgen. In der Filiale muss dann nur der Bestellcode vorgewiesen werden.