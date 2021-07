Quartalsbilanz: Google scheffelte Milliarden

Der Umsatz legte um ein Drittel auf 9,7 Mrd. Dollar zu. 96 Prozent dieser Einnahmen stammen aus dem Werbegeschäft - entweder von Google selbst oder von Partner-Websites. Mit diesen muss sich Google auch das Geld teilen. So flossen gleich wieder 2,2 Mrd. Dollar raus aus der Kasse (die sogenannten Traffic Acquisition Costs, TAC).



Doch für Google bleibt immer noch reichlich übrig. Am Quartalsende hatte der Konzern 42,6 Mrd. Dollar auf der hohen Kante liegen. Mit diesem Geld will Google unter anderem den 12,5 Mrd. Dollar teuren Kauf des Handy-Herstellers Motorola stemmen. Das Geschäft sollte zum Jahreswechsel in trockenen Tüchern sein; doch noch prüfen die Wettbewerbshüter den Deal.



Im Suchmaschinen-Geschäft ist der Konzern schon lange die unbestrittene Nummer eins mit je nach regionalem Markt mehr als 90 Prozent Anteil. Deshalb haben sich auch die Kartellwächter in Europa und den USA dem Unternehmen an die Fersen geheftet und prüfen, ob es seine Marktmacht missbraucht hat.