Achtung beim Krafttraining: Das Unternehmen Body Attack informiert über den Rückruf des Produktes Power Protein 90 Vanilla Flavour.

Wie das Unternehmen mitteilt, wurden defekte Messlöffel festgestellt, die aufgrund eines Fehlers in der Abfüllmaschine entstanden sind.

Nachforschungen hätten ergeben, dass ein Sieb am Ende der Abfüllmaschine beschädigt wurde, "wodurch Kunststoffteile in die Dosierschnecke gelangten", so das Unternehmen.