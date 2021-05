Nach starken Rückgängen im Frühjahr 2020, der Erholung der Produktion im vergangenen Sommer sowie einer Stagnation vieler Branchen im Dezember hätten sich heuer im März, nach einem Jahr Corona, in den Branchen durchwegs Zuwächse des saisonal bereinigten Produktionsindex im Vormonatsvergleich abgezeichnet, teilten die Statistiker mit. So habe der sonstige Fahrzeugbau eine markante Steigerung von 18,5 Prozent erzielt, was sich in der Kategorie der langlebigen Konsumgüter widerspiegle.

Auch innerhalb der Verwendungskategorie kurzlebige Konsumgüter sei für die Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln ein Plus von 5,1 Prozent, für die Getränkeherstellung ein Anstieg von 11,9 Prozent und für die Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen ein Zuwachs von 12,6 Prozent zu beobachten.

Ebenfalls positive Impulse kamen laut Statistik Austria in der Kategorie der Investitionsgüter aus den Bereichen Herstellung von Metallerzeugnissen (plus 4 Prozent) und Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (plus 3,8 Prozent). Im Maschinenbau sei allerdings ein Rückgang von 1,6 Prozent verzeichnet worden.