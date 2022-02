Privatkonkurs von Ex-Hypo-Chef Kulterer: Verfahren abgeschlossen

Das Schuldenregulierungsverfahren, das 2014 über das Vermögen von Ex-Hypo-Chef Wolfgang Kulterer eröffnet worden war, ist nun abgeschlossen worden.

"Letzte Forderungen"

Das teilten der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) und der Kreditschutzverband von 1870 am Dienstag mit. Im Rahmen zweier Zwischenverteilungen gelangte bereits eine Quote von zusammen 3,5 Prozent zur Auszahlung an die Gläubiger, insgesamt erhalten sie letztlich eine Gesamtquotenzahlung von 3,9 Prozent ihrer Forderungen.